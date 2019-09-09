«Бесплатное мясо»: миллионы мух атаковали село в Челябинской области

Полчища мух атаковали жителей деревни Камышево в Аргаяшском районе Челябинской области. Местные жители говорят о нашествии миллионов насекомых.

Сельчане вынуждены держать окна плотно закрытыми, каждое утро они берут в руки веники и выметают из своих дворов не мусор, а мух. Многочисленные видео опубликованы в социальных сетях.

«Деревня Камышево, Аргаяшский район. Каждый день такая история, постоянно подметаем. Все лето так. Уже надоело, никто ни на что не реагирует. Просто бесплатное мясо», - комментируют местные жители ситуацию с мухами.

Жители села обвиняют в нашествии паразитов одно из соседних предприятий и уже обратились за помощью к местным властям с требованием установить точную причину нашествия насекомых.