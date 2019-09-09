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Сотни жилых домов остаются подтоплены в Хабаровском крае

Мария Герман
Кристина Волкова
08:14 09.09.2019
В десятках из них полностью отсутствует электричество и частично газ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровском крае за сутки выпало более 80 миллиметров осадков в результате тайфуна «Линлин», пришедшего с территории Китая. По всему региону затоплены оказались подвалы жилых домов, школ, больниц и других социально значимых объектов.

Из-за паводков в регионе был объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, где затопленными остаются более 300 домов. В десятках из них полностью отсутствует электричество и частично газ. За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур поднялся на восемь метров, при том что критической считается отметка 6,5. В результате воздействия амурского паводка подтоплены 124 жилых дома и 369 приусадебных участков микрорайона.

На месте продолжают работать пожарные группы, спасатели и специалисты территориальной подсистемы РСЧС, оснащенные необходимым оборудованием и инструментами, специализированные автомобили и плавсредства. Также было организовано дежурство пассажирских автобусов на случай необходимости проведения внезапной эвакуации населения.

Отмечается при этом, что в регионе состоялись выборы, однако из-за размытых дорог избирательные урны удалось доставить только на лодках.

Непогода бушевала и в Крыму, где сильный шторм унес жизни шести человек. Как сообщили в региональном МЧС, многие отдыхающие проигнорировали предупреждения и, несмотря на шестибалльный шторм, пошли купаться в открытое море.

В настоящее время в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов и различными ведомствами и министерствами.

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