В Сирии выпустили первые микроавтобусы послевоенного производства

В Сирии под Дамаском сошли с конвейера первые микроавтобусы послевоенного производства.

Автомобильный завод пришлось остановить во время боевых действий, но сейчас он снова работает почти на полную мощность. В среднем в течение дня собирается от 30 машин. Сейчас это пассажирские и грузовые минивэны, но производители уверяют: как только возникнет необходимость в других моделях, они сразу же запустят новый конвейер.

В основном на этом заводе собирают недорогие автомобили по лицензии иранских и французских марок, но сейчас владельцы ведут переговоры и с российским АвтоВАЗом.