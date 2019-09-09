Эксперты назвали регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

В России растет рынок труда, о чем свидетельствуют недавно проведенные исследования. Комплексную оценку индекса труда провели с учетом девяти показателей, включая уровень заработной платы, условий труда, занятости и других.

По сравнению с 2017 и 2018 годами, существенно снизилось количество безработных и сократилось время поиска новой работы. Однако, подобные тенденции наблюдаются не везде, отвечают авторы рейтинга.

Тем не менее, в 2019 году, на фоне растущей экономики, рынок труда в стране будет стабилен, отмечают эксперты, что дает надежду на его дальнейших рост.

«Можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов РФ значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом, как минимум, не должны снизиться», - отмечают авторы исследования.

Среди российских регионов наилучшая ситуация на рынке труда наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Мегаполисы занимают первые две строчки рейтинга. Замыкает тройку Московская область. В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и республика Татарстан.

«Регионы - лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда», - говорится на страницах доклада, опубликованного РИА Новости.

По итогам минувшего года индекс труда снизился лишь в одном регионе - республике Хакасия. Кроме того, там выросла безработица и выросло количество людей, занятых на вредных производствах.