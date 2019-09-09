На Камчатке женщину заподозрили в убийстве собственных детей

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жительницы Камчатки, которую подозревают в убийстве собственных детей. По версии следствия, женщина утопила их в бухте Крашенинникова в городе Вилючинске.

«По версии следствия, 9 сентября 2019 года около 11 часов подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, совершила убийство двух малолетних детей (1,5-месячного ребенка и пятилетнего) путем утопления», - говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета по Камчатскому краю.

В настоящее время на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится комплекс необходимых следственных действий и экспертиз.