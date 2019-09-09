Главную икону строящегося храма ВС РФ выставили в Бишкеке

Икону Главного храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» привезли в Киргизию. Святыне можно поклониться в Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека. Там же, вместе с ликом спасителя, выставлены частицы мощей апостолов Петра и Андрея, святых Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, великомученика Георгия Победоносца и выдающегося полководца Федора Ушакова.

Реликвии пробудут в Киргизии до 12 сентября, а затем вернутся в Россию, где их провезут по воинским частям, гарнизонам и церквям. Предполагается, что «Спас Нерукотворный» можно будет увидеть в 120 городах. В мае, к торжественному открытию Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот», канонический образ Христа установят на постоянное место.