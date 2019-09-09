Парламент Грузии утвердил нового главу правительства страны

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Георгием Гахария.

Отмечается, что депутаты поддержали кандидатуру нового премьера, обновленный состав кабинета, а также правительственную программу. Из ста пятидесяти депутатов парламента за Гахарию проголосовали девяносто восемь человек, при этом в голосовании не принимали участие оппозиционные фракции.

Гахария в свою очередь уже представил на освободившийся пост министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, который ранее возглавлял Службу государственной безопасности страны. Также на должность министра обороны был назначен политический секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Ранее, 2 сентября, предыдущий глава грузинского Кабмина Мамука Бахтадзе подал в отставку и уже на следующий день глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили сообщил о выдвижении кандидатуры главы МВД Грузии Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны.

Согласно действующему законодательству Грузии, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель.