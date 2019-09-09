Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 71-ой годовщиной образования Кореи.

Он отметил, что развитие диалога и сотрудничества двух государств по различным направлениям способствует укреплению стабильности и безопасности на Корейском полуострове, а также в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

По словам российского лидера, отношения между Россией и КНДР «носят дружественный, конструктивный характер, отвечающий коренным интересам народов двух стран», говорится в тексте телеграммы, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Как подчеркнул Путин, подтверждением его слов стала апрельская встреча двух лидеров во время визита Ким Чен Ына во Владивосток.

Президент России пожелал также Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и благополучия».

Корейский полуостров основан 9 сентября 1948 года на территории советской оккупационной зоны, созданной после Второй мировой войны. Страну возглавляет Трудовая партия Кореи во главе с ее председателем Ким Чен Ыном.