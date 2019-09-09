Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие накануне выборы в Мосгордуму конкурентными и эмоциональными. Свое заявление градоначальник опубликовал на странице в Twitter.

Сергей Собянин поздравил всех избранных депутатов и выразил надежду на конструктивную и плодотворную работу Мосгордумы.

«Прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», - написал мэр на своей странице в Twitter.

Всего в столице в единый день голосования 8 сентября работали 3,6 тысяч избирательных участков. Жителям Москвы предстояло проголосовать за депутатов думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. В выборах принимало участие 225 кандидатов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что на выборах в городскую думу отсутствовали какие-либо нарушения.