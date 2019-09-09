Супруги из Великобритании обнаружили в своем дворе неизвестное существо

Необычное существо упавшее в неба переполошило семейную чету из Великобритании. Супруги Венди Грей и Энди Вээр, проживающие в городе Кингстон-апон-Халл, обнаружили незваного гостя на своем участке 5 сентября. Выглядел он так, как будто его съели наполовину, призналась женщина. Она же разглядела у находки клюв и подобие клыков.

'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22 — Hull Live (@hulllive) 6 сентября 2019 г.

Для дальнейших разбирательств, неопознанное существо посадили в стакан и стали искать в интернете хоть какие-то соответствия. Поиски оказались безрезультатными и супруги обратились к журналистам, сообщает Hull Live.

В свою очередь, представители прессы, среди которых также не оказалось экспертов, показали содержимое стакана ученым. Они предположили, что находка может быть гусеницей походного дубового шелкопряда или винного бражника.