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Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Тамара Астапенкова
05:56 09.09.2019
Тестовый эксперимент будет распространятся на услуги, где не будет юридически значимых трансакций.
Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
© Фото: pixabay.com

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов сообщил, что в 2020 году в Москве начнется тестовый эксперимент по выдаче электронных паспортов с запуском отдельного приложения. В результате при покупке алкоголя или табачной продукции можно будет предъявлять мобильное приложение, а не бумажный паспорт.

«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», - заявил вице-премьер.

По словам политика, эксперимент будет распространятся на услуги, где не будет юридически значимых трансакций. Пользователи приложения смогут подсказать разработчикам какой функционал им нужен, какие понравились дизайн и цветовая гамма.

«Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», - сказал «Известиям» Акимов.

С помощью приложения можно будет контролировать и блокировать продажу алкоголя людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении или за рулем. Для этого будут устанавливать специальные считывающие устройства: тачскрины для считывания отпечатков пальцев рук или устройства распознавания лиц. Но по словам Акимова, сделать это будет «законодательно очень непросто».

«Гораздо важнее, чтобы анализаторы и интерпретаторы, например, мимики человека с помощью технологий искусственного интеллекта не позволяли управлять автомобилем в нетрезвом виде. Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», - добавил вице-премьер.

Политик добавил, что сам тестировал подобные системы как водитель. По его мнению системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц просто необходимы в общественных перевозках, перевозках детей и при движении грузового транспорта.

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