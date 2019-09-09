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Событие федерального масштаба: в России подводят итоги единого дня голосования

Игорь Балдин
05:15 09.09.2019
За выборами в РФ следили тысячи наблюдателей, в том числе иностранных.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В России подводят итоги единого дня голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны. В 16 субъектах РФ выбирали глав, в 13 депутатов законодательных собраний. В четырех одномандатных округах были довыборы в Госдуму.

В этом году впервые на некоторых участках можно было голосовать онлайн. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты не зафиксировано.

Сто процентов бюллетеней уже обработано на Сахалине. Там, на выборах губернатора, по предварительным данным, побеждает временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко. В Санкт-Петербурге лидирует Александр Беглов. В других регионах соперников тоже обходят кандидаты, которые уже руководили этими территориями.

К тем, кто на выборы прийти не мог, выборы приходили сами. Например, на нефтяную платформу посреди Черного моря урну для голосования доставили при помощи вертолета. А в подтопленные районы Хабаровского края урны везли на резиновой лодке.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней доставили и в отдаленные воинские части, и даже на военные учения.

«Мы скорректировали планы подготовки войск с целью создания наиболее благоприятных условий участия военнослужащих в выборах. В том числе и для участников штабных учений “Центр 2019”», - рассказал «Звезде» заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов

На столичных избирательных участках можно было встретить и деятелей искусства, и крупных политиков, и даже президента России.

Следуя примеру главы государства, губернаторы также пришли на избирательные участки.

«В этот день надо быть вместе с городом, потому что мы сегодня определяем будущее нашего города на 5 лет. Я сегодня говорю не как официальное лицо, а как просто обыкновенный житель нашего города», - заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Несмотря на то, что выборы были местные, по своему охвату - это событие федерального масштаба. И за прозрачностью голосования следили очень внимательно: тысячи наблюдателей, в том числе иностранных, электронные урны, электронные системы подсчета голосов.

На первом этаже ЦИКа находится гигантский монитор. Здесь - картинка со всей России. Каждый час представители Центризбиркома отчитывались перед журналистами.

Фальсификаций нет, но несмотря на это, фэйков и вбросов, говорят они, как никогда. Так, общественное движение «Голос» опубликовало в сети так называемую карту нарушений. В результате проверки выяснилось: это подделка, в интернет выкладывали все нарушения за предыдущие годы и просто меняли даты.

Самая высокая явка в этом году зафиксирована на востоке страны. В Биробиджане, Магадане, на Чукотке, например, под 80%. В Москве же скромно - всего 22. Однако иностранные наблюдатели больше говорили не о явке, а о технологичности и прозрачности российских выборов.

«Россия развивает новые технологии. В Западной Европе, конечно, тоже пользуются электронными системами на выборах. Но ваша страна опередила нас в этом смысле. И вашей демократии это на пользу», - считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

На московской площадке для дискуссий «Ночь выборов» мог высказаться любой желающий. Причем и офлайн, и онлайн: на связи были все российские регионы. Пока они разговаривали друг с другом, решая спорные вопросы, начинался подсчет бюллетеней. В большинстве регионов результаты выборов станут известны уже сегодня - 9 сентября.

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