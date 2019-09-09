В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

В России в 2020 и последующих годах планируется выделять из федерального бюджета на пособия на первого ребенка втрое больше средств, чем было выделено для этих целей в 2019 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, рост финансирования связан с тем, что число получателей пособий увеличилось почти втрое. С января следующего года пособия будут положены семьям, где есть ребенок возрастом до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что сами ежемесячные выплаты в 2020 году вырастут в среднем на 7% - до 12 тысяч рублей. В 2021 году - до 12,3 тысячи рублей, а в 2022 - до 12,6 тысячи рублей.

По мнению экспертов, эти выплаты окажут значительную поддержку в борьбе с бедностью, но не помогут преодолеть демографический кризис.

Согласно материалу, общая сумма пособий в следующем году достигнет 150 миллиардов рублей, в 2021 году - 156 миллиардов рублей, а в 2022 - 164 миллиардов рублей.

В Министерстве труда считают, что ежемесячные выплаты с 2020 года будут получать около миллиона семей. Сейчас такие пособия получают 379 тысяч семей.