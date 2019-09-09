В Сети прошла трансляция всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов-2019»
В рамках мероприятия ведущие политики, журналисты и известные блогеры обсудили итоги единого дня голосования в России.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: debateclubwtf, Facebook
В России завершился традиционный онлайн-марафон «Ночь выборов-2019». Трансляция доступна на YouTube-канале политического мероприятия.
В рамках марафона ведущие политики, представители шоу-бизнеса, политтехнологи, журналисты и известные блогеры обсудили итоги единого дня голосования в РФ.
Ранее глава оргкомитета онлайн-марафона «Ночь выборов-2019», политтехнолог Дмитрий Гусев сообщил, что мероприятие должно состояться в закрытом формате круглых столов и дискуссий. Он пообещал, что участие в мероприятии примут лидеры всех российских партий или их представители, а также зарегистрированные и незарегистрированные кандидаты.