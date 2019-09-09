В Сети прошла трансляция всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов-2019»

В России завершился традиционный онлайн-марафон «Ночь выборов-2019». Трансляция доступна на YouTube-канале политического мероприятия. В рамках марафона ведущие политики, представители шоу-бизнеса, политтехнологи, журналисты и известные блогеры обсудили итоги единого дня голосования в РФ. Ранее глава оргкомитета онлайн-марафона «Ночь выборов-2019», политтехнолог Дмитрий Гусев сообщил, что мероприятие должно состояться в закрытом формате круглых столов и дискуссий . Он пообещал, что участие в мероприятии примут лидеры всех российских партий или их представители, а также зарегистрированные и незарегистрированные кандидаты.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.