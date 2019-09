Рекорд для российских портов: во Владивосток зашел самый большой круизный лайнер

В порт Владивостока в понедельник, 9 сентября, зашел круизный лайнер Spectrum of the Seas с 5 тысячами пассажиров на борту. Для сравнения печально известный «Титаник» по официальной информации вмещал 2439 пассажиров. Spectrum of the Seas стал самым крупным круизным судном, когда-либо заходившим в российские порты.

«Судно круизной компании Royal Caribbean пришвартовалось к причалам морского вокзала и доставило во Владивосток почти 5000 пассажиров из Китая, США и России. Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты», - сообщили в пресс-службе Владивостокского морского терминала.

Визит подобного судна во Владивосток стал возможен благодаря углублению дна возле морского вокзала. Эти работы проводились в порту в 2018-2019 годах. На судне, прибывшем во Владивосток, находились около 200 россиян. Круиз начался в Шанхае 6 сентября. Во Владивостоке российские пассажиры сойдут на берег, а их места займут другие путешественники из России. Они отправятся к берегам Японии, а оттуда вернутся в Шанхай 14 сентября, передает ТАСС.