Почти миллион домов остался без света из-за тайфуна в Японии

Тайфун «Факсай», обрушившийся на Японию минувшей ночью, привел к обрывам линий электропередачи и масштабному отключению электричества. Без света остались примерно 900 тысяч домов преимущественно в префектуре Тиба, куда стихия нанесла основной удар. В настоящий момент экстренные службы ведут ремонтные работы на поврежденных участках сети.

Информагентство Киодо сообщает, что в результате тропического шторма пострадали, как минимум, 10 человек. О состоянии пострадавших к настоящему моменту нет каких-либо подробностей.

Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется на северо-восток по направлению к Тихому океану. Скорость ветра в его пределах составляет около 40 метров в секунду, а порывы достигают 60 метров в секунду.