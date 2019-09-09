У берегов США перевернулось и загорелось грузовое судно: видео

У атлантического побережья США, штат Джорджия, перевернулось грузовое судно Golden Ray. На данный момент неизвестна судьба четырех членов экипажа. Двадцать членов команды были эвакуированы с перевернувшегося судна.

«Капитан и главный инженер судна помогают властям и спасательным командам разрабатывать планы по стабилизации судна. Экипаж Golden Ray составляет 24 человека», - сообщает береговая охрана США.

Судно Golden Ray перевозило автомобили и следовало в Балтимор, штат Мэриленд под флагом Маршалловых Островов. После того, как судно перевернулось, на нем начался пожар.

Ранее на грузовом судне Kelly Lucina, следовавшем из Роттердама в Калининград под флагом Мальты, случился пожар в машинном отделении. Экипаж судна состоял из 11 российских моряков и 2 украинских. В результате ЧП погиб один человек, двое получили сильные ожоги и были госпитализированы.