Пять жертв: под Краснодаром произошло смертельное ДТП

В Краснодарском крае, в Отрадненском районе, в результате столкновения двух автомобилей погибли 5 человек. По предварительной информации, трагедия произошла в ночь на понедельник 9 сентября. На данный момент известно, что все погибшие были взрослыми, совершеннолетними людьми.

На данный момент полиция проводит проверку по факту происшествия, сообщает ТАСС.

Ранее смертельное ДТП произошло на 172 км федеральной трассы «Кавказ» возле поселка Заветного в Краснодарском крае. На автодороге столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira, От полученных травм погибли водители обеих машин, а также две пассажирки Opel. Шестилетняя девочка, участница аварии, была госпитализирована в больницу.