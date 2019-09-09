Лукашенко предложил сделать Минск столицей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске легкоатлетический матч Европа – США, который должен состояться в 2021 году. Глава государства пообещал, что на это время их город станет столицей США.

Белорусский лидер объяснил свое предложение тем, что в этом же году, в Штатах будет проходить Чемпионат мира по легкой атлетике, а по правилам матч не может проводиться в этой же стране. Об этом заявил Лукашенко на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в понедельник, 9 сентября.

«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — приводит слова Лукашенко «Интерфакс Белоруссия»

Президент поспешил объяснить свое предложение о переносе Вашингтона в Минск не желанием присоединить США к Белоруссии, а предоставлением места проведения легкоатлетического матча.

«Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся», - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Дональд Трамп победит на выборах в 2020 году и приедет на минский стадион, где будет проходить «матч века». Глава государства выразил надежду, что руководители Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации услышат его просьбу.

На олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 9 и 10 сентября этого года проходит легкоатлетический матч Европа – США, в программу которого входят метание молота, метание копья, метание диска, бег, толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом и другие соревнования.