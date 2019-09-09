Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев

Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций. Об этом информирует пресс-служба кредитной организации.

«В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами», - сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Помимо этого, Национальный банк Украины расширил перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физлиц, не являющихся резидентами, разрешено зачислять средства в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и иных доходов по объектам прав собственности внутри страны, которые не связаны с их отчуждением, продажей, ликвидацией либо уменьшением уставного капитала.

НБУ отмечает, что данные послабления вступят в силу 10 сентября текущего года.