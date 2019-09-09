Ученые нашли способ защиты от ВИЧ

Личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом иммунодефицита. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Специалисты выяснили, что паразиты выделяют вещества, блокирующие рецепторы дендритных клеток человека, сообщающих Т-лимфоцитам об инородных бактериях, попавших в организм. При этом ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, однако вирус не способен к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. То есть, заражение не происходит.

Как пишет журнал PLoS Pathogens, после этих исследований в Амстердамском и Ливерпульском университетах был разработан препарат из яиц червей-шистосом. В ходе эксперимента ученые обработали новым лекарством дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом иммунодефицита человека. В результате выяснилось, что клетки стали на 80% устойчивее к ВИЧ.

Теперь специалисты намерены использовать полученные результаты экспериментов при разработке вакцин против ВИЧ.