Трамп заявил, что готов содействовать переговорам России и Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между РФ и Украиной в случае необходимости.

«Думаю, что был обмен заключенными между Россией и Украиной является очень большим и очень положительным шагом», - добавил он.

Трамп подчеркнул, что если потребуется его участие, то он готов оказать содействие.

Седьмого сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. В тот же день в РФ прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский.