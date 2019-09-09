СМИ сообщили о тайной госпитализации Михаэля Шумахера

Французские СМИ сообщили о госпитализации легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера в больницу в Париже. Уточняется, что лечение проводится в строжайшей секретности.

Семикратного чемпиона автогонок, о состоянии здоровья которого мало что известно после травмы в декабре 2013 года, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии госпиталя Жоржа Помпиду. Отмечается, что носилки со спортсменом покрыли чехлом, скрывающим его тело и лицо, а сопровождали его около десяти человек, среди которых известный кардиохирург Филипп Менаше.

По информации Le Parisien, Шумахеру будут вводить стволовые клетки утром 10 сентября. Со ссылкой на источники издание также сообщает, что весной гонщик совершил как минимум два визита в госпиталь под вымышленным именем.

Ранее семья Шумахера объяснила, почему информация о его состоянии здоровья не разглашается. С официальным заявлением выступила супруга гонщика.