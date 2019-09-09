Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о тайной госпитализации Михаэля Шумахера

Анна Касаткина
22:52 09.09.2019
Согласно распространенной информации, чемпиону «Форумулы-1» будут вводить стволовые клетки.
СМИ сообщили о тайной госпитализации Михаэля Шумахера
© Фото: imago sportfotodienst Globallookpress

Французские СМИ сообщили о госпитализации легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера в больницу в Париже. Уточняется, что лечение проводится в строжайшей секретности.

Семикратного чемпиона автогонок, о состоянии здоровья которого мало что известно после травмы в декабре 2013 года, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии госпиталя Жоржа Помпиду. Отмечается, что носилки со спортсменом покрыли чехлом, скрывающим его тело и лицо, а сопровождали его около десяти человек, среди которых известный кардиохирург Филипп Менаше.

По информации Le Parisien, Шумахеру будут вводить стволовые клетки утром 10 сентября. Со ссылкой на источники издание также сообщает, что весной гонщик совершил как минимум два визита в госпиталь под вымышленным именем.

Ранее семья Шумахера объяснила, почему информация о его состоянии здоровья не разглашается. С официальным заявлением выступила супруга гонщика.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.09.2019, 20:28
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Дата09.09.2019, 01:17
Российские военные проведут наблюдательный полет над Польшей
Дата09.09.2019, 12:17
В Минспорте РФ оценили выступление Медведева на US Open
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата09.09.2019, 12:35
Войска ЮВО усилены новейшими танками Т-90А
Дата09.09.2019, 00:00
Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:27 В стране и мире
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвало Киев российским
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
00:43 В стране и мире
Видео
Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Арт-директор Билана прокомментировал необычное выступление артиста в Самаре
Овощное противостояние: эксперт оценил возможную опасность салата из огурцов и помидоров
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвало Киев российским
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Видео
Спасение человека во время шторма в Ялте попало на видео
Видео
Байкер мощно пнул автомобиль на трассе и мгновенно был наказан: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.