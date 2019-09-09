CNN рассказали о вывозе из России «ценного шпиона США»

Американские СМИ сообщили, что разведка США в 2017 году вывезла из России важного секретного агента, опасаясь его разоблачения. Поводом для этого якобы стало небрежное обращение президента Штатов Дональда Трампа и его сотрудников с секретной информацией.

Отмечается, что шпион был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве», однако его имени не называется. Решение об отзыве, как утверждается, было продиктовано пренебрежительным отношением администрации президента США Дональда Трампа к секретной информации.

Так, сообщает CNN, в мае 2017 года, во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и тогда послом России в США Сергеем Кисляком Трамп обсуждал секретные данные разведки, касающиеся действий группировки «Исламское государство»* в Сирии. Этот случай, уточняется, стал поводом для обсуждения в разведывательном сообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации.

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании об обращении президента с секретными данными «неточной».

«Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны», – добавила она.

На историю об отзыве шпиона уже обратили внимания в Совете Федерации РФ. Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, где назвал публикацию «откровенным фейком в топорном исполнении». По его мнению, издание выполняло заказ, направленный на дискредитацию Трампа.



*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.