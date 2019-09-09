«Рука не дрогнет»: генпрокурор Украины заявил о готовности арестовать Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что при необходимости готов потребовать ареста экс-президента страны Петра Порошенко прямо во время заседания Верховной рады.

По его словам, в парламенте «неприкасаемых нет».

«Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так - рука не дрогнет», - цитирует Рябошапку «РБК-Украина».

Вместе с тем украинский политик добавил, что намерен просить одобрения у Рады на привлечение к ответственности нескольких депутатов парламента еще до отмены депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе в Раде одобрили закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января следующего года. Это решение поддержали 373 народных избранника при необходимом минимуме в 300 голосов.