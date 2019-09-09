Делегация из США прилетела в Крым

Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет. Об этом сообщил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Он отметил, что в программе визита - посещение ряда городов Крыма.

«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя», - рассказал Горбачев.

Он отметил, что в составе делегации - четыре человека. Во вторник, 10 сентября, ожидается посещение ими Севастополя. Там же делегация встретится с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями. В рамках визита запланировано посещение объектов на южном берегу российского полуострова, отмечает РИА Новости.