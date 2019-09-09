Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвало Киев российским

Журналист и общественный деятель из Франции Дмитрий де Кошко объяснил оплошность издания Le Figaro, которое назвало Киев столицей России. Он прокомментировал инцидент в эфире радио Sputnik.



«Конечно, это произошло по ошибке. Не знаю, почему они там (на Украине) так среагировали. Нынешние киевляне, скажем так, немножко нервные», – пояснил он.

Де Кошко также рассказал о реакции французских СМИ на обмен заключенными между Россией и Украиной.

«Конечно, писали с точки зрения пропаганды, мол, это обмен пленными и так далее. Хотя, по-моему, этот обмен отмечал со стороны России гуманитарное желание, а также желание дать дипломатический знак, что российская сторона открыта на улучшение отношений с Украиной», – отметил он.

Журналист добавил, что во Франции обмен трактовали шаг как первый в исполнении минских договоренностей. По его словам, это «разряжает обстановку и довольно положительно комментируется».

Издание Le Figaro ранее разместило на своем сайте видео с брифинга Владимира Зеленского после обмена Россией и Украиной удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Геолокация была прописана как «Киев, Россия».

Обмен заключенными и осужденными между двумя странами состоялся 7 сентября. В Киев, в частности, вернулись задержанные за нарушение российской границы в 2018 году украинские моряки. В Москву же отправился руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого подозревают в госизмене.