Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Работа пунктов пропуска на границе Южной Осетии с Грузией временно приостановлена. Причиной тому - нагнетание официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы, сообщили в Комитете по госбезопасности республики.

«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"», - говорится в заявлении.

Работа пропускных пунктов будет восстановлена после нормализации обстановки, добавляет «Интерфакс».

Двадцать седьмого августа в южноосетинском парламенте сообщали о том, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии». В связи с этим власти республики призвали Тбилиси отказаться от «провокаций».

В конце августа также сообщалось о том, что в российском МИД обеспокоились эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии.