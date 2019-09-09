Канадскую провинцию оккупировали пьяные еноты: видео

Жители пригорода столицы Канады Оттавы заметили на улицах пьяных енотов. По словам биологов, животные, вероятно, наелись забродивших фруктов.

В зоозащитные службы обратилось сразу несколько человек с жалобами на неадекватное поведение енотов. Они пошатываясь бродили по округе, не обращали ни на кого внимания и засыпали в самых неожиданных местах, например, посреди пешеходной дорожки или на заборе.

Биологи объяснили, что животные, скорее всего, увлеклись поеданием опавших с деревьев яблок, которые бродят из-за жары. В случае обнаружения пьяного животного, посоветовали специалисты, не нужно трогать его, а лучше дать спокойно отоспаться.

Ранее в Украине два енота сбежали из цирка, разгромили продуктовый магазин и угостились пролившимся алкоголем. На следующий день они не смогли выступить на арене из-за сильного похмелья.