Лавров посетит Ирак в октябре
В настоящее время прорабатывается вопрос организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака, отметили в МИД РФ.
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ирак в октябре текущего года. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
«На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова», - сказал он.
По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака.
Богданов выступил с соответствующим заявлением на торжественном приеме по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Ираком, сообщает РИА Новости.