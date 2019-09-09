Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ирак в октябре текущего года. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова», - сказал он.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака.

Богданов выступил с соответствующим заявлением на торжественном приеме по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Ираком, сообщает РИА Новости.