Суд арестовал обвиняемого в нападении на Эллу Памфилову

Бахыт Карабалаев, напавший на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, арестован до 6 ноября. Соответствующее решение вынесли сегодня, 9 сентября, в Басманном суде Москвы.

Уточняется, что следствие просило арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор поддержал ходатайство. При этом сам Карабалаев отметил, что не возражает против данного решения.

Для установления всех обстоятельств инцидента были назначены экспертизы. Также выясняется происхождение устройства, которое мужчина применил против Памфиловой.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, на допросе Карабалаев также признал вину и дал показания. По его словам, он выбрал для разбоя случайный дом вблизи от места его ночлега. При этом, кто проживает в данном здании, злоумышленник якобы не знал.

Мужчина проник в частный дом Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре, в ночь на 6 сентября. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК РФ электрошокером. Памфиловой удалось отбиться от злоумышленника, после чего тот скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК («Разбой»).