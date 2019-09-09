Смертельное развлечение: депутаты предложили ужесточить правила для батутных парков

Депутаты предлагают начать жестче регулировать рынок детских батутных развлечений. С начала года в разных регионах страны произошло несколько случаев с трагичным исходом.

Пятилетняя Инна из Москвы сломала позвоночник, спрыгнув на сдувшийся батут. Оказалось, что сотрудники решили убрать инвентарь за полчаса до закрытия парка развлечений, а инструктор, отвечающий за безопасность, отпросился уйти пораньше.

Почти аналогичная история произошла с 10-летней Даной из Якутска. Инструкторы занимались своими делами и не заметили, как она и двое ее друзей, 9 и 14 лет, получили компрессионные переломы позвоночника.

«Мы предлагаем с точки зрения регулирования хотя бы начать с того, кто эти люди. Кто эти аниматоры? Есть ли у них такая элементарная вещь хотя бы как медицинские справки? Мы уже не говорим об образовании, которое они получили», – сказал «Звезде» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По словам директора по развитию национальной родительской ассоциации Марианны Шевченко, сейчас в игровых комнатах ответственность на себя берут в первую очередь родители. Они подписывают бумагу, что предупреждены о возможных рисках.