Путин и Миллер обсудили поставки газа на Украину и в Китай

За ближайшие тридцать лет Россия поставит Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» триллион кубометров газа. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече в Кремле 9 сентября.

Он пояснил, что поставки начнутся с 1 декабря этого года, кроме того, совместно с китайскими партнерами обсуждаются новые маршруты транспортировки газа. Путин призвал также обратить внимание на ресурсы Красноярской и Иркутской областей.

«Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», – добавил глава государства.

Обсудили на встрече и поставку газа по прямому контракту на Украину. Миллер отметил, что в случае заключения контракта цена для конечного потребителя в этой стране может быть на 25 процентов ниже текущего уровня.