Странные звуки и неприличные жесты: самарцы потребовали извинений за «испорченный» Биланом День города

Выступление певца Димы Билана возмутило жителей Самары: россияне опубликовали онлайн-петицию с требованием от городских властей извиниться за выступление артиста на Дне города.

Авторы открытого обращения отметили, что на сцене Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Составитель петиции также добавил, что Билан опозорил Самару.

«Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд», - написал автор обращения.

В настоящее время петицию подписали уже более 200 человек.

Ранее врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин в комментарии «Звезде» объяснил, что необычное поведение Билана на концерте могло быть вызвано переутомлением или побочными эффектами от употребления успокоительных. Помимо этого, таким образом могли проявиться симптомы некоторых заболеваний.