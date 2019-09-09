В Болгарии вспыхнули протесты из-за выставки, посвященной освобождению Европы от фашизма

В столице Болгарии Софии открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. В связи с этим у здания Российского культурно-информационного центра выстроились протестующие с транспарантами.

Экспозиция представляет собой материалы из российских музеев и архивов, которые показывают, как бойцы Красной армии освобождали от фашизма страны Восточной Европы и помогали местному населению.

«Это архивные, подлинные материалы без ретуши и фальши, они не врут. Все они свидетельствуют о том, что миссия Красной армии была исключительно освободительной и что именно благодаря помощи Советского Союза стало возможным создать и вооружить болгарскую армию и в конечном счете разгромить нацистов», - отметил на открытии выставки посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

За несколько дней до начала экспозиции ее резко осудили в Министерстве иностранных дел Болгарии, заявив, что «щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий… деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах». На открытие 9 сентября пришли десятки людей, которые устроили стихийный митинг у здания, где проходит выставка, руководствуясь той же позицией.

В Российском культурно-информационном центре отметили, что «уроки истории порой имеют свойство предаваться затмению». Там также напомнили, что за освобождение Европы от фашизма Советский Союз заплатил миллионами жизней солдат.