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Лавров провел встречу с освобожденным Вышинским

Наталия Майорова
18:52 09.09.2019
Глава МИД РФ выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом к нормализации отношений РФ и Украины.
Лавров провел встречу с освобожденным Вышинским
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Даже не знаю, наверное, неправильно Вас благодарить за то, что Вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по Вашим ощущениям, помогли, то нам это важно», - отметил он.

Лавров также выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом нормализации отношений РФ и Украины.

«У нас (Москвы и Киева - прим. ред.) гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народов», - добавил глава российского МИД.

В свою очередь, Вышинский подчеркнул, что получил помощь и поддержку. Он также отметил, что будет рад, если сможет помочь в работе по нормализации отношений обеих стран.

«Если я буду чем-то в этой работе полезен, я буду с удовольствием что-то делать, поскольку я это воспринимаю как личную боль», - сказал он.

Седьмого сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. В этот день в РФ прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

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