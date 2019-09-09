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Выбор народа: в ЦИК подводят итоги единого дня голосования

Павел Ремнев
18:30 09.09.2019
Всего накануне прошло более шести тысяч выборов разных уровней во всех регионах России. Явка выше, чем в прошлом году, - в среднем по стране 41,2%.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: АГН Москва, globallookpress

Результаты выборов показывают, что предсказания политологов о «протестном голосовании» не подтвердились. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В РФ подводят итоги прошедшего накануне единого дня голосования. Окончательные данные в ЦИК озвучат позже, но уже сейчас известно, что в 16 регионах, где выбирали губернаторов, избиратели поддержали действующих глав, обеспечив им победу уже в первом туре.

Всего накануне прошло более шести тысяч выборов разных уровней во всех 85 регионах России. Действующие временно исполняющие обязанности глав регионов уверенно побеждают на губернаторских выборах. Например, Александр Осипов поставил рекорд на этих выборах - более 89% избирателей в Забайкальском крае проголосовали за него. Минимум насчитывается у Валерия Лимаренко в Сахалинской области - около 56%. Однако с такими цифрами победа в первом туре очевидна.

«Наступает самый ответственный этап - все новые или переизбранные люди, представляющие нашу партию, должны будут заняться исполнением тех самых обещаний, предвыборных программ, с которыми они выходили к избирателям. Это самое сложное, самое трудное, но в то же время именно в этом проявляется наш с вами характер», - отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Отдельно Медведев поздравил пока еще временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга: за Александра Беглова проголосовали больше 64% избирателей Северной столицы.

«Мы, конечно, вместе шли, помогали очень. Спасибо Вам большое. Я Вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Действительно хороший результат», - отметил он.

В единый день голосования 120 тысяч человек баллотировались на разные посты. Помимо губернаторов, 13 составов законодательных собраний, 22 городских совета, четыре новых депутата Госдумы. Явка выше, чем в прошлом году, - в среднем по России 41,2%.

«Если сравнивать с выборами в единый день голосования в прошлом году, тогда явка на этих же выборах была 37,6%. Хотя мы и не гнались за явкой, но постарались максимально людей проинформировать», - отметила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Лидером оказалась Башкирия - здесь проголосовали 65% избирателей. В Москве явка почти 22%. Сами выборы мэр города Сергей Собянин назвал самыми эмоциональными за новейшую историю столицы.

«Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что, в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», - подчеркнул он.

Не обошлось и без неприятных сюрпризов: в Республике Тыва зарегистрированного кандидата забыли внести в списки для голосования. В Крыму, Орловской и Московской областях нашли факты вбросов.

«Вот я думаю, или мозгов нет, или совести нет, я уже об этом говорила. Вчера вы прекрасно видели ту панель экрана, где все идет видеонаблюдение, абсолютно все контролируется, для чего это делается? Я не знаю», - добавила Памфилова.

Всего будут отменены результаты голосования на восьми участках в четырех регионах. Возбуждено 11 уголовных дел. В нескольких городах, например в Новосибирске, Чите и Перми, были зафиксированы единичные случаи подкупа избирателей. Эти и другие заявления ЦИК РФ еще предстоит проанализировать и принять решения, но это частные случаи. Нарушения, признают наблюдатели, минимальны.

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