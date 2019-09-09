Выгодная инвестиция: в Кемерове открыли новые аудитории центра «Уникум»

В Центре детского научного творчества «Уникум» при Кузбасском Государственном Техническом университете открыли новые аудитории. Это лаборатории и мастерские по интеллектуальной электромеханике, робототехнике, дистанционному обучению, а также детский клуб и зоны отдыха для школьников и педагогов.

Все аудитории оснащены по последнему слову техники и уже готовы принять первых учащихся. Ими станут ученики пятых - одиннадцатых классов, которые проявляют интерес к естественным наукам. Средств не пожалели, ведь, как говорили на церемонии открытия, самая выгодная инвестиция - это инвестиция в человеческий капитал.

«Дети, занимаясь творчеством, совершенствуют свои способности, зачатки которых у них существуют. Они их как-то развивают. В будущем такие начальные эксперименты могут превратиться во что-то, что будет иметь более серьезное применение», - пояснил председатель комитета по стратегии АО «СУЭК» Андрей Мельниченко.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что открытие аудиторий центра поспособствует развитию новых профессионалов в разных сферах.

«Мы готовы в вас вкладываться и делать все, чтобы вы развивались. Мы готовим и строим инфраструктуру для вашего будущего. Чтобы потом этой всей инфраструктурой вы управляли. Самыми современными предприятиями. Но чтобы ими эффективно управлять, должны быть новые люди, новые кадры, новые профессионалы. В соответствии со всеми мировыми тенденциями. И я очень рад, что у нас есть центр "Уникум"», – сказал он на церемонии.

Глава региона также поблагодарил главного инвестора «Уникума» - фонд Андрея Мельниченко. За последние три года в образовательные проекты региона он вложил около ста миллионов рублей. При поддержке компании «СУЭК» в Кемеровской области заработали четыре подобных центра детского научного творчества. Они взаимодействуют друг с другом, и в скором времени станут частью масштабной научно-образовательной программы «Кузбасс».