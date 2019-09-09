Врач назвал возможные причины странного поведения Билана на сцене в Самаре

Необычное поведение певца Димы Билана на концерте в Самаре могло быть вызвано переутомлением или побочными эффектами от употребления успокоительных. Помимо этого, таким образом могли проявиться симптомы некоторых заболеваний, рассказал «Звезде» врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По словам Лишина, на певца, вероятно, повлияли физическая и моральная усталость, а также недосып.

«Употребление каких-то препаратов (могло быть). Причем необязательно с тонизирующим эффектом. Может быть, он, наоборот, просто выпил успокоительное, и какой-то побочный эффект от этого препарата появился», - добавил собеседник.

Доктор уточнил, что неспособность удержать в руках микрофон, а также постоянное желание певца прилечь могут свидетельствовать о проблемах с позвоночником.

«Могут быть какие-то зажимы мышечные… И вот из-за этого может быть такая общая слабость», – пояснил он.

Эксцентричное выступление в Самаре Дима Билан дал в воскресенье, 8 сентября. Зрителей удивило то, что кумир постоянно ложился на сцену, пил много воды и постоянно ронял микрофон.