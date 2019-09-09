ВСУ случайно устроили серию взрывов во время передислокации на Украине
Украинские военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Однако произошло возгорание, что привело к ряду взрывов.
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Серия взрывов прогремела в колонне военной техники в Херсонской области Украины. Инцидент произошел во время передислокации военной части на новое место службы.
По данным пресс-службы Государственного бюро расследований Украины, взорвался прицеп с топливом. В результате оказались уничтожены конструктивные элементы одного из грузовых прицепов.
Как уточняется на сайте органа, украинские военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Однако произошло возгорание, что привело к ряду взрывов.
«Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали», - говорится в сообщении.
В настоящее время готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.