ВСУ случайно устроили серию взрывов во время передислокации на Украине

Серия взрывов прогремела в колонне военной техники в Херсонской области Украины. Инцидент произошел во время передислокации военной части на новое место службы.

По данным пресс-службы Государственного бюро расследований Украины, взорвался прицеп с топливом. В результате оказались уничтожены конструктивные элементы одного из грузовых прицепов.

Как уточняется на сайте органа, украинские военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Однако произошло возгорание, что привело к ряду взрывов.

«Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали», - говорится в сообщении.

В настоящее время готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.