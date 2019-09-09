Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов принимал участие в выборах как самовыдвиженец. За место губернатора города боролись три кандидата.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал победу на выборах главы города. По данным Центризбиркома, он набрал 64,45% голосов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга: его победу на выборах премьер назвал внушительной.
«Поздравляем и желаем дальнейших успехов», - отметил он.
Беглов принимал участие в выборах как самовыдвиженец. За место губернатора боролись еще два кандидата, однако обогнать его им не удалось. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» - 16,01%.
По данным избиркома, явка на выборах губернатора города составила 30,06%.