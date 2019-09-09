Дом Скрипалей в Солсбери выставили на продажу

В британском Солсбери выставлен на продажу дом Сергея Скрипаля, где он якобы был отравлен. В течение полутора лет специалисты обеззараживали и восстанавливали здание. Теперь дом признан безопасным.

Уточняется, что здание необходимо обновить изнутри. В совете графства Уилтшир уже заявили, что готовы выкупить дом и превратить его в туристическую достопримечательность.

По данным Daily Mail, здание было обеззаражено еще весной, но с тех пор его восстанавливали: в частности, там заменили крышу.