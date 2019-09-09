В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка от рухнувшего дерева

В Краснодаре в результате несчастного случая в детском саду погибла двухлетняя девочка. Трагедия случилась во время прогулки: на ребенка упало дерево.

С тяжелейшей черепно-мозговой травмой девочка была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось.

В результате происшествия пострадали еще один ребенок и воспитательница: у женщины диагностировали перелом ноги. В настоящее время происшествием занимаются прокуратура и Следственный комитет. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.