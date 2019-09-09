Археолог раскрыла подробности обнаружения загадочного «смартфона» в тувинской гробнице

Загадочный предмет, прозванный «смартфоном» из-за своего внешнего вида, который был обнаружен археологами на территории Республики Тыва, нашли еще в 2017 году. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала профессор археологии и глава Тувинской археологической экспедиции Марина Килуновская.

«Нашли в 2017 году. Теперь должна статья выйти (про находку - прим. ред.)», - сказала она.

Она подчеркнула, что раньше о находке, напоминающей современный смартфон, во всеуслышание не заявлялось. По словам Килуновской, предмет вовсе не является гаджетом, несмотря на то что формой может напоминать современный смартфон. На самом деле археологи обнаружили пряжку.

Накануне сообщалось о том, что возраст находки может составлять более 2100 лет. Предмет был найден на глубине 17 метров в могиле молодой женщины в месте, названном «Русская Атлантида».