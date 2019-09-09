Шойгу и Лавров ответили Пентагону на призыв к РФ быть «нормальной страной»

В России ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что РФ следует вести себя «как нормальной стране». На заявление отреагировали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу.

Лавров отметил, что важно понимать «нормальность» так, как это видят американские коллеги и Эспер в частности. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».

«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права», - добавил глава российского МИД.

Лавров также отметил, что тогда России пришлось бы выделять миллионы на вмешательство в дела других стран.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия пока побудет «ненормальной».

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать - мы, наверное, все-таки побудем пока "ненормальными"», - сказал он.

Речь идет о заявлении Эспера, в котором он отметил, что России следует себя вести «как нормальной стране», разделяющей западные ценности наравне с США и другими союзниками по НАТО.