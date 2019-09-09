Спасение человека во время шторма в Ялте попало на видео

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усилившегося ветра до 17-22 метров в секунду. Несмотря на призывы МЧС к осторожности, нашлись смельчаки, которые полезли в воду. Чем закончился один из таких заплывов, можно увидеть в ролике, опубликованном на You Tube одним из очевидцев происшествия.

На кадрах не сразу можно заметить среди бушующих волн голову купальщика. На набережной собралась толпа зевак, которые вскрикивают из-за страха и переживаний за барахтающегося в воде человека. Он находится не так далеко от берега, но опасность заключается в том, что волны с огромной силой разбиваются о бетонные ограждения.

На видео слышно, как начинают кричать от радости очевидцы, когда к месту происшествия подходит катер спасателей. Мужчине кидают сначала круг, затем подтягивают его к катеру и поднимают на борт. За кадром толпа начинает хлопать и кричать сотрудникам экстренных служб «молодцы».

Ранее стало известно, что во время шторма в Крыму погибли 6 человек. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.