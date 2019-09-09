Шойгу: количество проблем в международной безопасности существенно возросло

Российско-французские переговоры в формате «2+2» (министры иностранных дел и обороны) прошли в Москве. На них министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что количество проблем в международной безопасности значительно возросло за последние годы.

«За последние годы существенно возросло количество проблем в международной безопасности, решить которые можно только скоординированными усилиями разных государств. Важную роль в этом процессе могут сыграть военные ведомства наших стран», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что важной темой стало восстановление регулярного российско-французского диалога по линии военных.

Переговоры Сергея Шойгу и Сергея Лаврова с коллегами из Парижа состоялись в Москве. Формат «2+2» в отношениях России и Франции использован впервые за последние семь лет.

До встречи с широком формате Шойгу провел консультации с французской коллегой Флоранс Парли, которая впервые приехала в Россию.

Решение возобновить контакты было принято президентами России и Франции на переговорах в Брегансоне. Министр обороны Франции передала Сергею Шойгу фото французского авиаполка «Нормандия-Неман», опубликованное в газете «Ле Пуан» в июне 1944 года.

Российский министр в ответ подарил сегодняшний номер газеты «Красная звезда», в котором опубликована фотография летчиков «Нормандии-Немана» от 1 января 1943 года. Также в статье содержится рассказ о том, как российские летчики в Сирии в знак солидарности с французским народом наносили на авиабомбы самолетов ВКС надписи «За Париж» после терактов.

В ходе встречи Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы в Москве, который пройдет в следующем году.