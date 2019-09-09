В Севастополе перезахоронили останки бойцов Крымской войны

На Братском кладбище в Севастополе перезахоронили погибших в Крымской войне защитников Отечества. Останки 37 неизвестных бойцов и одной сестры милосердия обнаружили во время строительных работ в городе.

Найденное тело женщины особенно заинтересовало историков. Предполагается, что ей было около 35-40 лет, она являлась женой одного из офицеров и оказывала помощь раненым.

Погребение останков провели с воинскими почестями и оружейным салютом. Церемонию приурочили ко Дню памяти российских воинов, павших при обороне Севастополя.