Шойгу рассказал о координации действий РФ и Франции по борьбе с боевиками в Сирии

Россия и Франция договорились координировать работу для борьбы с оставшимися в Сирии террористами. Российские представители также подтвердили, что Москва не будет размещать ракеты в тех странах, где нет американских носителей.

В том числе РФ и Франция обсудили ситуацию с иранским ядерным досье в формате «2+2». По словам министра обороны России Сергея Шойгу, обстановка нормализуется, если не перехватывать иранские танкеры по всему миру в нарушение международного права.

Глава Минобороны РФ также отметил, что боевики, которых выдавливают из Сирии, могут проникнуть на север Африки.

«Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии», - подчеркнул Шойгу на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны РФ и Франции.

Он также констатировал ведомства имеют схожие позиции относительно «способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий».

До встречи в широком формате Шойгу провел консультации с французской коллегой Флоранс Парли, которая приехала в Россию впервые. Решение возобновить контакты было принято президентами России и Франции на переговорах в Брегансоне.