Мощная водная «стена» едва не унесла отдыхающих на побережье в Крыму: видео

Шторм, который нагрянул на черноморское побережье в Крыму, стал своеобразным «аттракционом» для приезжих на российский полуостров: некоторые смельчаки пытаются сделать фотографии на фоне огромных волн. Развлечение туристов сняли на камеру местные жители.

В ролике, который публикует телеканал «Звезда», видно, как несколько человек пытаются сфотографироваться на фоне четырехметровой волны. При этом огромная водная «стена» не пугает туристов, ожидающих нового всплеска для красивой фотографии.

В Крыму накануне было объявлено штормовое предупреждение: ветер усилился там до 22 метров в секунду. Несмотря на призывы спасателей к осторожности, по-прежнему находятся люди, которые лезут в воду. К настоящему моменту известно о шестерых погибших из-за шторма.

Более того, помощь потребовалась пяти купальщикам на пляже «Краб» поселка Отрадное (Большая Ялта): спасти удалось только троих, несмотря на усилия спасателей.

Также была оказана помощь мужчине и женщине, купавшимся в районе технической зоны ялтинской набережной имени Ленина. Мужчину на борт катера подняли спасатели, а женщине, которая выбилась из сил и просила о помощи, помогли отдыхающие.